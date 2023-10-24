شوبير يكشف غضب فيراري الأهلي بسبب عدم المشاركة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة غضب أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب عدم مشاركته في المباريات مع المارد الأحمر في الفترة الحالية.

شوبير يكشف غضب اكرم توفيق الأهلي بسبب عدم المشاركة

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: “فيما يخص أكرم توفيق، اللي يقولك إنه مش زعلان يبقى مبيفهمش حاجة، لأنه أصبح جاهزا ويريد المشاركة”.

وأشار إلى أن: “أكرم توفيق بيلعب ظهير أيمن وفي وسط الملعب، لكن في وسط الملعب زحمة يا دنيا زحمة، وبالنسبة للمركز الظهير الأيمن نجد أن محمد هاني في أفضل حالاته مع الأهلي ومنتخب مصر”.

واختتم: “كولر يرى أن أكرم توفيق يتدرب بجدية وحماس شديد والمباريات صعبة، وبالتالي يخشى تكرار إصابته، لذلك ينتظر الفرصة المناسبة للدفع به في مباراة هادئة”.

