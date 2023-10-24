حقيقة تأجيل مباراة الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة الوداد المغربي و أنيمبا النيجيري في الدوري الإفريقي.

سبب طلب تأجيل مباراة الوداد المغربي و أنيمبا النيجيري

وجاءت أزمة في سفر بعثة أنيمبا النيجيري إلى المغرب بعدما طلبت السلطات النيجيرية عودة بعثة أنيمبا النيجيري مرة أخرى إلى نيجيريا.

ولم يستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأجيل مباراة الإياب بين الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري حتي الأن.

يواصل نادي الوداد المغربي تدريباته مساء اليوم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء استعداداً لمواجهة أنيمبا النيجيري.

وحقق الوداد المغربي الفوز على أنيمبا النيجيري بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي لمواجهة أنيمبا النيجيري ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

