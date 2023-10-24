نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة هدافي الأهلي أمام سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره فريق سيمبا التنزاني على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

قائمة هدافي الأهلي أمام سيمبا التنزاني

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" قائمة الهدافين للقلعة الحمراء في شباك فريق سيمبا التنزاني.

خاض فريق الأهلي أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني 7 مباريات، بواقع مباراتين في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، وأربعة مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراة واحدة في بطولة الدوري الأفريقي.

يعد محمود الخطيب لاعب الأهلي السابق ورئيس مجلس إدارته الحالي الهداف التاريخي للقلعة الحمراء في شباك فريق سيمبا التنزاني بواقع هدفين مناصفة مع لاعب وسط الفريق الحالي كريم وليد نيدفيد.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي في شباك فريق سيمبا التنزاني على النحو التالي:

محمود الخطيب هدفان.

زكريا ناصف هدف واحد.

عمرو السولية هدف واحد.

علي معلول هدف واحد.

جونيور أجاي هدف واحد.

كريم وليد نيدفيد هدفان.

محمد شريف هدف.

رضا سليم هدف.

محمود عبد المنعم كهربا هدف.

وشهدت جميع المباريات بين الأهلي وفريق سيمبا التنزاني أهدافًا، حيث لم تنتهي أي مباراة بالتعادل السلبي.

وسجل لاعبو الأهلي 11 هدفا، فيما استقبلت شباكهم 6 أهداف، خلال المباريات السبعة الماضية في البطولات الأفريقية المختلفة