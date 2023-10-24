نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. شوبير يكشف سبب غياب الحاوي عن مباراة الأهلي وسيمبا وأنشيلوتي يحسم رحيله عن ريال مدريد وحقيقة تأجيل مباراة الوداد وأنيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدمخ لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 24-10-2023 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم الثلاثاء

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم الثلاثاء وفق ما يلي:-

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيله من ريال مدريد ويبلغ البرازيل

انشيلوتي

فجر البرازيلي كارلو أنشيلوتي، مفاجأة كبرى حول رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي، بعد اقترابه من قيادة منتخب البرازيل.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قد فتح مفاوضات مسبقة مع أنشيلوتي لقيادة السامبا في الفترة القادمة.

وأكد برنامج "الشيرنجيتو"، أن جاء رد أنشيلوتي على الاتحاد البرازيلي، بالرفض بعد الضغوطات التي مارسوها على أنشيلوتي في حسم موقفه.

لقراءة باقي التفاصيل الخاصة بالخبر من هنا

حقيقة تأجيل مباراة الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري

الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري في الدوري الإفريقي.

وجاءت أزمة في سفر بعثة أنيمبا النيجيري إلى المغرب بعدما طلبت السلطات النيجيرية عودة بعثة أنيمبا النيجيري مرة أخرى إلى نيجيريا.

ولم يستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأجيل مباراة الإياب بين الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري حتي الأن.

لقراءة باقي التفاصيل الخاصة بالخبر من هنا

شوبير يكشف سبب استبعاد " الحاوي " من مباراة الأهلي وسيمبا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أت سبب استبعاد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم بربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “أحمد عبد القادر ليس مصابا وكولر بيحبه، ولكن يلعب في مركزه حسين الشحات أفضل لاعب الموسم الماضي، ورضا سليم الذي حقق بداية رائعة، ومن هنا تراجعت فرص أحمد عبد القادر من المشاركة أساسيا.