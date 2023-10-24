نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح وحقيقة توقيعه للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن آخر تطورات تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، وحقيقة توقيعه للنادي الأهلي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن مستقبل فتوح مع القلعة البيضاء، وحقيقة انتقاله إلى الغريم التقليدي.

ومن جانبه كشف سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب، عن تطورات تجديد عقد اللاعب مع النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وجود مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب.

وأضاف: هناك جلسة حدثت مع حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي قبل الانتخابات بأسبوع واتفقنا على بعض الأمور.

وحول انتقال فتوح للأهلي، أكد سمير صلاح، أنه لم تحدث أي مفاوضات مع النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية مع اللاعب، وأن كل ما يثار غير صحيح.

وأردف: "الباب مغلق حول ملف إمكانية انضمام أحمد فتوح للأهلي، واحتمالية انضمامه للأهلي صعبة".

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

وفي نفس السياق يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق إنبي، في المباراة المقبلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.