"ليس كلاعب فقط".. رونالدو يؤمن مستقبله مع النصر بقرار تاريخي

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش جماهير وعاشقي نادي النصر السعودي في الفترة الأخيرة، حالة سعادة كبيرة بعد إعلان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، رغبته في البقاء داخل جدران العالمي في الفترة القادمة.

وانضم رونالدو إلى كتيبة النصر في الموسم قبل الماضي في مفاجأة من العيار الثقيل، ليفتح الباب على مصرعيه لنجوم أوروبا للرحيل إلى روشن.

- رونالدو يفاجئ إدارة النصر

وفجر الإعلامي السعودي، عبدالعزيز العصيمي، مفاجأة مدوية بشأن مستقبله داخل النصر في الفترة القادمة، بتدوينة مثيرة عبر حسابه الرسمي على منصة (X).

وجاءت تدوينة العصيمي: "الأسطورة باقي بالنصر لاعبا وباقي بالنصر محبا وباقي بالنصر قريبا مستثمرا. النصر والاسطورة حكايتهم بدأت ولكن لا نهاية لها".

ويتصدر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 11 هدف.

