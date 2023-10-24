نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مساء Nile".. صراع رهيب بين الأهلي والزمالك على مهاجم صغير وصفقات يناير ستجعل الفارس الأبيض مرعبًا وجلال Vs جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتج لنا دوري النيل "Nile" أحداثًا جديدة مع كل جولة من المباريات، سواء كانت فنية أو تحليلية وذلك بمشاركة عدد كبير من الأندية المصرية بالبطولة التي أطلقت عام 1948.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" كل أسبوع جولات بعيون أهم النقاد والإعلاميين الرياضيين، ويقدم لكم الناقد الرياضي محمد القاضي "مساء Nile" لمحات بتحليل سريع يستعرض أهم ما حدث من زاوية نقدية.

مدربون يبحثون عن المكسب السريع

كم من المدربين في مصر يحتاجون إلي التعلم، للوصول إلي مرحلة التطور، لم اري مدربًا حريص علي دورات تدريبية خارجية ليكون مميزًا عن بقية منافسية.

كم مدرب سافر إلى إلمانيا للحصول علي دورة لايبزيج ذات الستة أشهر؟، الكل يبحث عن المكسب السريع دون العلم.

صراع رهيب بين الأهلي والزمالك على المهاجم النيجيري

العين الخبيرة التى رشحت النيجيرى فيبو أكيم لنادى بلدية المحلة، ثم تلك العين التى تعاقدت معه، تستحق التحية، صاحب الـ 19 عام واحد من أفضل اللاعبين الأجانب الذين لفتوا نظرى في الجولات الأربعة من عمر الدورى الممتاز.

وأتوقع صراع رهيب بين الاهلي والزمالك للفوز بصفقة التعاقد معه.

جلال وجلال

خالد جلال تفوق تكتيكيا علي إيهاب جلال طوال 90 دقيقة.

جلال الأول كوتش كبير في مصر أتوقع نقله نوعية لفاركو هذا الموسم.

جلال الثاني محفوظ لكل الخصوم، يحتاج لإعادة ترتيب الأوراق.

المرشح الأول للبنك الأهلي

طارق مصطفي المرشح الأول لتولي المسؤلية الفنية للبنك الاهلي، بدلا من بابا فاسيليو، ويجب علي مورينيو الوطن العربي السيطرة علي غرفة خلع الملابس، لإعادة النتائج الجيدة، في ظل الاسكواد العالي من الناحية الفنية.

صفقات يناير ستجعل الزمالك خصم مرعب

مع قيام مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد بالتعاقد مع صفقات قوية في يناير المقبل، سيكون الزمالك خصم مرعب في مواجهة كل الخصوم، بشرط الإبقاء علي أوسوريو وبقية الجهاز الفني، على أن يكون الحساب في نهاية الموسم.

سيراميكا كليوباترا يستحق الذهبي

سيراميكا كليوباترا فريق كرة محترم، بيلعب كرة جماعية شاملة، يستحق التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم، تحت القيادة الفنية للمدرب الكفء ايمن الرمادي.

من يهاجم النني لا يفقه شيء

محمد النني لاعب كبير جدًا، وأي شخص يهاجم النني، لا يفقه اي شيء في كرة القدم.

الحكم على موديست ونموذج فلافيو صعب



لن أستطيع إصدار حكم علي المهاجم الاجنبي موديست مع النادي الاهلي، إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول، كصفقة ناجحه.

تكرار نموذج فلافيو بالتألق في الموسم الثاني صعب، لأن الجماهير لن تصبر لكي تحصد، نظرًا لكبر سن موديست.

