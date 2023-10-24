نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب جلسة تجمع أوسوريو مع "شيكابالا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد كتيبة أبناء ميت عقبة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



و أشاد أوسوريو بأداء وعطاء "شيكابالا" في الفترة الأخيرة والمستوي المتميز الذي ظهر عليه ومساهمته بشكل كبير مع الفريق في الملعب بخلاف دوره كقائد للفريق داخل الملعب وخارجه.



و تحدث المدير الفني مع شيكابالا في بعض الأمور الفنية الخاصة وبعض الأدوار المطلوبة منه خلال الفترة المقبلة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل باستاد المقاولون العرب.

