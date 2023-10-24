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أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام البدري، مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي للزوراء العراقي، إن محمود كهربا هو الأفضل حاليا لقيادة هجوم القلعة الحمراء، وأنه الأكثر إقناعا خلال الفترة الماضية.

مدرب منتخب مصر السابق: كهربا أفضل من موديست لقيادة هجوم الأهلي

وقال البدري في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: كهربا أكثر انسجاما مع لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية، وأن موديست لم يقدم أوراق اعتماده للجماهير حتى الآن.

وتابع: من وجهة نظري محمود كهربا أفضل من موديست لقيادة هجوم الأهلي خلال الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني، مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.