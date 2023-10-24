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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، حجم إصابة محمود حسن تريزيجيه التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام منتخب الجزائر خلال معسكر شهر أكتوبر.

وقال أبو العلا في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: إصابة تريزيجيه ليست كبيرة وسوف يكون جاهز للمعسكر المقبل بشكل طبيعي، وأعتقد أنه سيشارك مع ناديه قبل معسكر نوفمبر.

طبيب منتخب مصر يزف بشرى سارة بشأن تريزيجيه

وأضاف: علي جبر قد تعرض للإصابة في المعسكر الماضي أيضا، ولكنه بيتعافى حاليا وسيصبح جاهز للمشاركة مع بيراميدز قبل معسكر المنتخب القادم.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع منتخب الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الودي الذي جمع بين كلا المنتخبين خلال فترة التوقف في شهر أكتوبر الجاري.

