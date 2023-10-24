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أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام البدري، مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي للزوراء العراقي، إن إمام عاشور إضافة مختلفة كبيرة للأهلي خلال الموسم الحالي، وأنه يملك إمكانيات رائعة تفيد اي فريق.

وقال البدري في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: إمام عاشور لاعب مختلف وجيد للغاية، وهو إضافة لوسط ملعب النادي الأهلي مع مارسيل كولر.

عليه التزامات لازم يعرفها.. مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة خاصة إلى إمام عاشور

وأضاف تصريحاته قائلًا: إمام عاشور لازم يعرف ويفهم اولا إنه عليه التزامات ليصبح لاعبا أساسيا ودائم في تشكيل الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني، مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

