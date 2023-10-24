نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب المنتخب يكشف تطورات إصابة حجاوي والونش وموعد عودتهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن إصابة أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي ومحمود حمدي الونش نجم نادي الزمالك.

طبيب المنتخب يكشف تطورات إصابة حجاوي والونش وموعد عودتهما

وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، إن الثنائي أحمد حجازي ومحمود الونش يسيران بشكل جيد خلال الفترة التأهيلية الحالية، ولكنهم يحاولون العودة بأسرع وقت.

وقال أبو العلا في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: متفائلين بعودة حجازي والونش في أسرع وقت، ولكن لن نتسرع في عودتهما الا في حال التعافي بشكل كامل.

وتابع: حتى الآن لا يوجد موعد نهائي لعودة الثنائي للمشاركة مع أنديتهم خلال الفترة المقبلة.

