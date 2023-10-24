نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ33.. مانشستر سيتي يفاجئ لاعبه السابق بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتفل اليوم لاعب وسط المنتخب الألماني وفريق مانشستر سيتي السابق وبرشلونة الحالي إلكاي جوندوجان بعيد ميلاده الـ33.

مانشستر سيتي يفاجئ جوندوجان

وقرر مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بوضع أسم اللاعب الألماني على أكاديمية التدريبات الجماعية للفريق السماوي، تكريمًا لمسيرته مع فريق السيتي.

وخاض إلكاي جوندوجان 8 مواسم في صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل الانتقال مطلع الموسم الجاري لفريق برشلونة الإسباني.

وحقق جوندوجان العديد من الألقاب المحلية والقارية بقميص الفريق السماوي مانشستر سيتي الإنجليزي، أبرزها:

دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات.

كأس الاتحاد الإنجليزي مرتان.

كأس الرابطة الإنجليزي 4 مرات.

