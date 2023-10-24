نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريب الزمالك اليوم| جلسة تجمع أوسوريو باللاعبين.. وعبدالشافي يواصل التأهيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، قبل الاستعدادات لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية،و أشاد بالمستوى الفني والبدني المتميز للاعبين خلال المباراة الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بفوز الفريق بخماسية مقابل هدف.



و طالب أوسوريو من اللاعبين المزيد من العمل والعطاء وبذل الجهد خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة الانتصارات، وأكد المدير على ثقته في جميع العناصر الموجودة بالفريق، مشيدا بالروح والتكاتف المتواجد بين الجميع لتحقيق الأهداف.



و في نهاية الجلسة شرح العديد من الأمور الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادا للقاء إنبي المرتقب في الدوري.



برنامج بدني وتأهيلي خاص للاعبين



وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا بدنيًا وتأهيليًا خاصا للاعبين على هامش مران اليوم.



و تم التركيز خلال الفقرة التأهيلية والبدنية على تقوية العضلات وبعض الأمور الأخري خاصة بعد عودة الفريق من راحة لمدة يومين بعد الفوز الأخير على سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.



و حرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر وطالبهم ببعض الأمور الخاصة ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأفضل.

محمد عبدالشافي يواصل التأهيل



خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم، وأدى عبد الشافي بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.



يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزة للفترة المقبلة في ظل معاناته من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن المباراة الأخيرة أمام سموحة في مسابقة الدوري.



و لم يشارك محمد عبد الشافي في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط.



فقرة خططية خاصة بمران الزمالك



وأدى لاعبي الزمالك فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات خاصة تتعلق بخطة اللعب وبعض الأدوار الخاصة للاعبين داخل الملعب.



وحرص أوسوريو المدير الفني على إلقاء أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب لمنح اللاعبين التعليمات الفنية لتجهيزهم للمباراة المقبلة.



عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل باستاد المقاولون العرب.

