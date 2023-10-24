نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل أوسوريو من الزمالك.. هل المدرب الجديد مصري أم أجنبي؟ نائب رئيس الزمالك يحسم الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن تقيمه لمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، وعن رأيه في الأداء الذي يقدمه مع اللاعبين.

هشام نصر يكشف حقيقة رحيل أوسوريو



حيث صرح هشام نصر عبر برنامج، "ملعب أون تايم"، قائلًا: " تقيم المدرب تختلف فيه الأراء

قليلًا، وعن تقييمي للمدرب خوان كارلوس أوسوريوي يختلف، ولكن تسجيل خمسة أهداف في المباراة الأخيرة لا تعني أن المدرب "سوبر"، الوقت كبير وكفيل أن يوضح هل المدرب ناجح أم لا".



وأكمل: " لكن ذلك الأداء الذي يقدمه فريق الزمالك المستمر مطلوب، والسرعة كذلك في الملعب وتقديم مبارايات ذات أداء وحركة".



وعلى الجانب الأخر حرص مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، تقديم الدعم الكامل خلال الفترة القادمة، للمدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، وتوفير كافة الاستقرار، والوصول لأفضل أداء فنى وكذلك أفضل النتائج.

