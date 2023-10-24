عاجل.. غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام شاختار دونتيسك الأوكراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة برشلونة لمواجهة شاختار

وشهدت قائمة برشلونة عدة غيابات بالجملة بسبب الإصابة وهي ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج وبيدري وكوندي وسيرجي روبيرتو ورافينها، فيما يغيب جافي للإيقاف.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:-

تير ستيجين - جواو كانسيلو - بالدي - أرواخو - مارتينيز - فيران توريس - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسين - ماركو ألونسو - روميو - غوندوغان - أستراليغا - لامين يامال - كاسادو - فيرمين - كيوبارسي - أليكس جيراردو - ماركو جيو - فورت.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد ستة نقاط حيث انتصر في الجولة الأولى على ريال أنتويرب وفي الجولة الثانية على بورتو البرتغالي.