الرياضة

مدرب منتخب مصر السابق: أوسوريو لازم يستخدم لاعبي الزمالك بشكل منطقي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام البدري، مدرب ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي للزوراء العراقي، إن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك بالطبع جيد، ولكنه يستخدم اللاعبين بشكل غير منطقي في بعض الأوقات ولعب بعض اللاعبين في مراكز غير صحيحة بالنسبالهم.

وقال البدري في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: أوسوريو لازم يستخدم لاعبي الزمالك بشكل منطقي، ويجب أن ينصحه أحد بأن اللعب في إفريقيا مش زي أوروبا وامريكا الجنوبية.

مدرب منتخب مصر السابق: أوسوريو لازم يستخدم لاعبي الزمالك بشكل منطقي

وأضاف تصريحاته قائلًا: عندما يلعب أوسوريو بشكل طبيعي نرى مستوى وأداء لاعبي الزمالك الحقيقي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق الفوز على نظيره فريق سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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