نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تطورات تجديد عقد فتوح وسبب جلسة أوسوريو مع شيكابالا وطبيب المنتخب يكشف مفاجأة بشأن تريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم الثلاثاء

وتأتي نشرة منتصف اليوم الثلاثاء وفق ما يلي:-

آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح وحقيقة توقيعه للأهلي

فتوح

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن آخر تطورات تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، وحقيقة توقيعه للنادي الأهلي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن مستقبل فتوح مع القلعة البيضاء، وحقيقة انتقاله إلى الغريم التقليدي.

ومن جانبه كشف سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب، عن تطورات تجديد عقد اللاعب مع النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وجود مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب.

وأضاف: هناك جلسة حدثت مع حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي قبل الانتخابات بأسبوع واتفقنا على بعض الأمور.

وحول انتقال فتوح للأهلي، أكد سمير صلاح، أنه لم تحدث أي مفاوضات مع النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية مع اللاعب، وأن كل ما يثار غير صحيح.

وأردف: "الباب مغلق حول ملف إمكانية انضمام أحمد فتوح للأهلي، واحتمالية انضمامه للأهلي صعبة".

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جلسة تجمع أوسوريو مع "شيكابالا"

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد كتيبة أبناء ميت عقبة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



و أشاد أوسوريو بأداء وعطاء "شيكابالا" في الفترة الأخيرة والمستوي المتميز الذي ظهر عليه ومساهمته بشكل كبير مع الفريق في الملعب بخلاف دوره كقائد للفريق داخل الملعب وخارجه.

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طبيب منتخب مصر يزف بشرى سارة بشأن تريزيجيه

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، حجم إصابة محمود حسن تريزيجيه التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام منتخب الجزائر خلال معسكر شهر أكتوبر.

وقال أبو العلا في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: إصابة تريزيجيه ليست كبيرة وسوف يكون جاهز للمعسكر المقبل بشكل طبيعي، وأعتقد أنه سيشارك مع ناديه قبل معسكر نوفمبر.