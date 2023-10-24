نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة اليوم أمام سيمبا التنزاني. ويلتقي الأهلي بعد قليل ضيفه سيمبا التنزاني على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي. تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني جاء كالتالي:- حراسة المرمى : محمد الشناوي الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول الوسط : أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

الهجوم : بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:- ياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد الضاوي ‏ورضا سليم إمام عاشور وموديست وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف ‏وأحمد نبيل كوكا وخالد عبدالفتاح.