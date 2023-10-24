نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف صلاح.. تعرف على تشكيل الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار أمس على منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بنهاية مباراة توتنهام هوتسبير أمام فريق فولهام.

وكشف موقع "Who scored" الإنجليزي عن التشكيل المثالي للجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى:

نيك بوب.



خط الدفاع:

أنتوني روبنسون، فيرجيل فان ديك، داوسون، ديوغو دالوت.



خط الوسط:

أنثوني إيلانغا، جيمس ماديسون، دوجلاس لويز، جاكوب ميرفي.



خط الهجوم:

كريس وود، سون هيونغ مين.

وغاب اللاعب المصري محمد صلاح عن التشكيل المثالي للجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر فريق توتنهام هوتسبير صدارة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 وبفارق نقطتين عن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب المركز الثاني.