نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. جوائز صلاح لا تتوقف في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد محمد صلاح، نجم ليفربول، جائزة جديدة تُضاف إلى مشواره الكروي، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر سبتمبر.

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وشارك محمد صلاح مع ليفربول خلال هذا الشهر، في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي فاز مع الفريق ب3 منها، فيما لاحقه خسارة أمام توتنهام.



وكانت رابطة اللاعبين المحترفين قد أعلنت أمس الاثنين عن فوز لاعب المنتخب المصري، محمد صلاح بالجائزة بتصويت الجماهير.

ودخل صلاح في منافسة على الجائزة مع كل من: "بوكايو ساكا (أرسنال)- وإرلينج هالاند (مانشستر سيتي)- وكيران تريبيير (نيوكاسل)- وجيمس ماديسون وسون هيونج(توتنام)".