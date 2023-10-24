تردد قنوات أبوظبي الرياضية الناقلة لمباريات دوري السوبر الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة - تتزايد عمليات البحث عبر محرك البحث "جوجل" في الساعات الأخيرة، لمعرفة تردد قنوات أبوظبي الرياضية، الناقلة لمباريات دوري السوبر الإفريقي 2023.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء 24-10-2023 على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك في إطار الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وسيبما اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري السوبر الإفريقي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد سيمبا مساء اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها المفتوحة.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد 1،2،3 عرب سات



أسم القناة: أبوظبي الرياضية 1/2/3.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD على النايل سات

أسم القناة: أبوظبي الرياضية 2.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و4 على نايل سات

أسم القنوات: أبو ظبي الرياضية 3 و4.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.