نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات دوري السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصلت إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023، لذلك يبحث عدد كبير في الوطن العربي وإفريقيا عن تردد القناة.

وتقام مباراتان اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي، حيث يستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، كما يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتبدأ أحداث مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ماهو تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات دوري السوبر الإفريقي؟

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت، الناقلة لمباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.