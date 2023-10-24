نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري: أوسوريو لازم يستخدم لاعبي الزمالك بشكل منطقي.. وإفريقيا تختلف عن أوروبا وأمريكا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام البدري، مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي للزوراء العراقي، إن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك بالطبع جيد، ولكنه يستخدم اللاعبين بشكل غير منطقي في بعض الأوقات ولعب بعض اللاعبين في مراكز غير صحيحة بالنسبالهم.

وقال البدري في تصريحات عبر برنامج كورة في الـ90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: أوسوريو لازم يستخدم لاعبي الزمالك بشكل منطقي، ويجب أن ينصحه أحد بأن اللعب في إفريقيا مش زي أوروبا وامريكا الجنوبية.

وأضاف: عندما يلعب أوسوريو بشكل طبيعي نرى مستوى وأداء لاعبي الزمالك الحقيقي.