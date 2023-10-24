السيب يتغلب على أهلي سداب ونزوى على صلالة

فـي دوري عام السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

أسفرت مباريات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة للموسم 2023-2024، عن فوز نادي السيب على نادي أهلي سداب بنتيجة 83-38، وفوز نادي نزوى على نادي صلالة بنتيجة 93-57 في المباراتين اللتين أقيمتا على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

في المباراة الأولى تمكن نادي السيب من قلب تأخره في الربع الأول إلى فوز على اهلي سداب، بفارق 45 نقطة، وذلك بفضل تميز عدد من لاعبي نادي السيب ومنهم عبد الرشيد الزهيبي واحمد السناني والمحترف الاميركي بريس والوقاص الهنائي ومازن الحديدي وأحمد المعمري، فيما تميز من نادي أهلي سداب احمد الحسني وحمير الحسني، في الربع الأول بدأ أهلي سداب التسجيل عن طريق أحمد الحسني بتسجيله ثلاث نقاط، لكن السيب يعود للتعادل بتسجيل ثلاثية للاعبه الوقاص الهنائي، وتتواصل معها الإثارة بمزيد من الهجمات تمكن فيها لاعب نادي السيب رشيد الزهيبي من تسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، ويسجل أهلي سداب أربع نقاط عن طريق محمد البطاشي ووليد الهطالي، وتستمر المحاولات الهجومية تمكن خلالها كل فريق تسجيل عدد من النقاط ، لينتهي الربع الأول بتقدم أهلي سداب على السيب بنتيجة 14-10.

وفي الربع الثاني تغير أسلوب اللعب لتصبح الأفضلية للسيب الذي تمكن من تقريب الفارق، حيث بدأ التسجيل عن طريق أحمد المعمري بتسجيل نقطتين وأضاف زميله عبد العزيز البلوشي، ويتمكن لاعب أهلي سداب أحمد الحسني من تسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، وتستمر الهجمات تمكن خلالها لاعب نادي السيب نوح البلوشي من العودة للتعادل بعد تسجيله ثلاث نقاط لتصبح 16-16، ويواصل الفريق هجومه بتسجيل المزيد من النقاط لينتهي الشوط الاول بتقدم نادي السيب على نادي أهلي سداب بنتيجة 25-20.

في الربع الثالث استمر ضغط لاعبي نادي السيب وتمكن من تسجيل المزيد من النقاط وتعزيز الفارق، حيث تمكن من تسجيل 32 نقطة فيما سجل نادي اهلي سداب خمس نقاط فقط لينتهي الربع الثالث بتقدم نادي السيب على نادي أهلي سداب بنتيجة 57-25.

وفي الربع الرابع أضاف نادي السيب 26 نقطة، فيما أضاف نادي أهلي سداب 13 نقطة لتنتهي المباراة بفوز نادي السيب على نادي أهلي سداب بنتيجة 83-38.

أدار المواجهة الدولي اليمني طه الحاشدي حكما أول والدولي أحمد الخصيبي حكما ثانيا ومازن الهلالي حكما ثالثا وعلى الطاولة جمعة الهنائي وهدى الهنائية وفاطمة الحارثية.

وفي المواجهة الثانية تمكن نادي نزوى من الفوز على نادي صلالة بنتيجة 93 -57 المباراة سجل فيها الفائز أفضلية هجومية ودفاعية حيث تميز من نادي نزوى المحترف نيفر مورد ومصعب الريامي ومحمد العنقودي وسيف التوبي، فيما تميز من نادي صلالة قيصر البلوشي وفيصل بيت عبد النبي ومحمد الهوتي، ففي الربع الأول تمكن نادي نزوى من تسجيل 23 نقطة، فيما سجل نادي صلالة ثماني نقاط فقط وفي الربع الثاني تواصل اللعب سجالا بين الفريقين ونجح نزوى في إضافة 23 نقطة فيما أضاف صلالة 13 نقطة، لينتهي الشوط الاول بتقدم نادي نزوى على نادي صلالة 46-21 ، وفي الربع الثالث تمكن نادي نزوى من اضافة 19 نقطة، فيما أضاف نادي صلالة تسع نقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم نادي نزوى على نادي صلالة 65-40، وفي الربع الرابع واصل نزوى أفضليته الهجومية واستطاع لاعبوه تسجيل 32 نقطة، فيما سجل نادي صلالة 17 نقطة لتنتهي المباراة بفوز نادي نزوى على نادي صلالة 93-57.