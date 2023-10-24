هيئة الطيران المدني واللجنة العمانية للرياضات الجوية توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم الرياضات الجوية

كتبت ـ زينب الزدجالية:

وقعت اللجنة العمانية للرياضات الجوية، مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني في مجال تنظيم الرياضات الجوية الترفيهية وممكناته.

وتتضمن الاتفاقية الموقع عليها من الطرفين عدداً من البنود التي تخدم الرياضة من ناحية آلية العمل المتبعة في تسجيل الفرق الجوية، وإرشادات استخراج التصاريح اللازمة والمتطلبات الخاصة بها، كما تم إدراج بنود لائحة الأنظمة والقوانين والمخالفات والعقوبات المعتمدة لهذه الرياضة.

وعن هذه الاتفاقية، أوضح الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري رئيس اللجنة العمانية للرياضات الجوية قائلاً: تعد هذه المذكرة المنظمة لقطاع الرياضات الجوية الترفيهية، نتاج تعاون مشترك يخدم الرياضة العمانية بشكل مباشر، كما تسعى اللجنة وبشكل مستمر إيجاد كافة السبل لتعزيز الطيران الرياضي وفق مواصفات دولية وفتح قنوات تواصل بين مختلف الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً وتعزيز الرياضة عبرها.

من جانبه قال المهندس مبارك بن صالح الغيلاني المدير العام بهيئة تنظيم الطيران المدني – بالتكليف – : تعد هذه الاتفاقية ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي نعيرها اهتماماً بالغاً، وتعد رياضة الطيران الجوي هي من الرياضات التي تحظى بعدد كبير من الممارسين في الفترة الأخيرة، لذا فإن تنظيم العمل بها وبالتعاون مع الجهات الأمنية هو أمر ضروري جداً، حتى نكفل للممارسين والهواة ممارسة رياضة وفق أسس صحيحة وتشريعات قانونية، تساعدهم في الالتزام بأنظمة سلامة الملاحة الجوية في سلطنة عمان.

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