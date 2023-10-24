الاحتفال بمرور عقد على تأسيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد واتخاذ سلطنة عمان مقرا رئيسيا له

وسط حضور محلي ودولي

توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من الاتحادات الدولية والمحلية لتطوير رياضة التقاط الأوتاد

احتفل الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد بمرور عقد من الزمن على انشائه على ارض سلطنة عمان، حقق خلاله الاتحاد الكثير من الاهداف والرؤى التي ساهمت في انتشار هذه الرياضة في مختلف قارات العالم من ارض السلطنة التي نشرت وساهمت في توسيع رقعة هذه الرياضة، حيث تم تأسيس الاتحاد في السابع والعشرين من أكتوبر عام ٢٠١٣ واتخذ سلطنة عمان مقرا رئيسا له منذ ذلك اليوم وعمل وفق منهجية علمية طموحة واستراتيجية واضحة الملامح فبدأ بـ ١٩ دولة عضوا في الاتحاد فتسارع النمو المتواصل ليصل عدد الدول الأعضاء في عام ٢٠٢٣ إلى ٤٦ دولة عضوا بالاتحاد.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات الرياضية المعنية بالفروسية من سلطنة عمان ومن عدد من الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب حضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية بسلطنة عمان وكوكبة من الاعلاميين.

كلمة الاتحاد

بدأ الحفل بكلمة للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ألقاها أنيس بن محمد بن مرهون المعمري نائب رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد للشؤون التنفيذية، رحب فيها بالحضور وقال يسعدنا أن نلتقي في هذه المناسبة التي نحتفل بها معكم باليوم العالمي لالتقاط الأوتاد ومرور عقد من الزمان على تأسيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد في السابع والعشرين من أكتوبر عام ٢٠١٣ واتخاذ مقره الرسمي في سلطنة عمان مثمنين جهود سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب في دعم مسيرة الاتحاد؛ لتحقيق الأهداف التي سعينا الى تحقيقها للنهوض برياضة التقاط الاوتاد على مستوى العالم.

وأضاف المعمري أن ما تحقق من نجاحات وانجازات في رياضة التقاط الاوتاد جاء بفضل من الله وتوفيقه وجهود مجلس إدارة الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد والجمعية العمومية وكافة لجانه العاملة كل في مجال تخصصه فتضافرت الجهود وتواصل العمل لتشهد هذه الرياضة انتشارا واسعا بمختلف دول العالم

انتشار وتوسع

سعى الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وفق الخطة التي رسمها الى نشر هذه الرياضة من خلال البطولات التي ينظمها الاتحاد لتتبوأ رياضة التقاط الاوتاد مكانة كبيرة وتشهد ممارسة من مختلف فئات المجتمع وأصبحت تستقطب جمهورا محبا لها، فنظم الاتحاد أربع بطولات كأس العالم استضافت سلطنة عمان عام ٢٠١٤ البطولة الأولى واستضافت جمهورية مصر العربية البطولة الثانية عام ٢٠١٦ واستضافت دولة الامارات العربية المتحدة عام ٢٠١٨ البطولة الثالثة واستضافت جنوب أفريقيا عام ٢٠٢٣ البطولة الرابعة لكأس العالم، كما نظم الاتحاد وأشرف على العديد من البطولات النوعية مثل البطولة الدولية الشاطئية الأولى لالتقاط الاوتاد والتي أقيمت في جزيرة مصيرة عام ٢٠١٧ والبطولة النسائية الدولية الأولى لالتقاط الاوتاد والتي أقيمت بخصب عام ٢٠١٨ والبطولة الدولية الأولى باللباس التقليدي الرياضي والتي أقيمت بالقدم عام ٢٠٢١ إلى جانب تنظيم عدد من البطولات الدولية النوعية؛ مثل البطولة العسكرية الأولى لالتقاط الأوتاد والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

توقيع اتفاقيات

شهد الحفل توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وبين الاتحاد الآسيوي للفروسية وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد أنيس بن محمد بن مرهون المعمري نائب رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد للشؤون التنفيذية ومن جانب الاتحاد الآسيوي للفروسية حمد عبدالرحمن العطية رئيس الاتحاد الاسيوي للفروسية، وتم توقيع اتفاقية أخرى بين الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد والاتحاد الروسي لالتقاط الاوتاد، وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد أنيس بن محمد المعمري نائب رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد للشؤون التنفيذية ومن جانب الاتحاد الروسي مارينا سيشينا رئيسة الاتحاد الروسي للفروسية.

كما وقع الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد اتفاقية تعاون مع اتحاد اوراسيا، وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد أنيس بن محمد المعمري نائب رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد للشؤون التنفيذية ومن جانب اتحاد اوراسيا ما رينا سيشينا رئيسة الاتحاد.

كما وقع الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد اتفاقية تعاون مع الاتحاد القطري للفروسية، وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد هيثم بن محمد جواد اللواتي الامين العام للاتحاد ومن جانب الاتحاد القطري وقع الاتفاقية الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني أمين عام الاتحاد القطري للفروسية .

وشهد الحفل تقديم عروض مرئية عن رياضات التقاط الأوتاد والدور الذي قام به الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد لنشر هذه الرياضة وتطويرها.