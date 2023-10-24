نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور جماهيري مكثف في ستاد القاهرة قبل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد ستاد القاهرة الدولي، حضور جماهيري كبير من قِبل جمهور النادي الأهلي وذلك قبل مباراته مع فريق سيمبا التنزاني، في إطار مباراة العودة لبطولة الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي قد أعلن عن تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح الشعب الفلسطيني.



وأعلنت إدارة النادى الاهلى عن وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة اليوم، للتبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين، جاء ذلك بناءً على طلب النادي الذى تقدم به لوزارة الصحة قبل أيام لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم، حتى يستطيع الجماهير من التبرع لشعب غزة.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، الجمعة الماضية، على ستاد «بنجامين مكابا الوطني» في دار السلام، بتنزانيا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا في الدور ربع النهائي، مع الفائز من المباراة التي تجمع بين بيترو أتليتكو الأنجولي وصاندونز الجنوب أفريقي.