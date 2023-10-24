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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. جمهور الأهلي يزين استاد القاهرة ودعم فلسطين حاضر بالأعلام والهتافات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لخوض مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة السوبر الإفريقي أمام سيمبا التنزاني، على استاذ القاهرة الدولي.
وتواجد الجمهور بقوة داخل الملعب من أجل مساندة فريقه لعبور الدور الحالي والتأهل لدور نصف نهائي البطولة.
هتافات وأعلام فلسطين حاضرة
وتواجدت الأعلام والأوشحة الفلسطينية في مدرجات الجماهير التي هتفت لدعم الأحداث الجارية.
وخصص الأهلي ربح المباراة ليكون تبرعا لصالح أهالي فلسيطين بعد تعرضهم للعدوان من جانب الكيان المحتل.
وانتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهم، سجل أهداف القلعة الحمراء رضا سليم ومحمود كهربا