الرياضة

شاهد.. جمهور الأهلي يزين استاد القاهرة ودعم فلسطين حاضر بالأعلام والهتافات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. جمهور يزين استاد القاهرة ودعم فلسطين حاضر بالأعلام والهتافات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لخوض مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة السوبر الإفريقي أمام سيمبا التنزاني، على استاذ القاهرة الدولي.

وتواجد الجمهور بقوة داخل الملعب من أجل مساندة فريقه لعبور الدور الحالي والتأهل لدور نصف نهائي البطولة.

هتافات وأعلام فلسطين حاضرة

وتواجدت الأعلام والأوشحة  الفلسطينية في مدرجات الجماهير التي هتفت لدعم الأحداث الجارية.

علم فلسطين من وسيمبا 

وخصص الأهلي ربح المباراة ليكون تبرعا لصالح أهالي فلسيطين بعد تعرضهم للعدوان من جانب الكيان المحتل.


وانتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهم، سجل أهداف القلعة الحمراء رضا سليم ومحمود كهربا

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا