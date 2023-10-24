نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري: كهربا الأكثر انسجامًا عن موديست مع لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام البدري، مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي للزوراء العراقي، إن محمود كهربا هو الأفضل حاليا لقيادة هجوم القلعة الحمراء، وأنه الأكثر إقناعا خلال الفترة الماضية.

وقال البدري في تصريحات عبر برنامج كورة في الـ90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: كهربا أكثر انسجاما مع لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية، وأن موديست لم يقدم أوراق اعتماده للجماهير حتى الآن.

وتابع: من وجهة نظري محمود كهربا أفضل من موديست لقيادة هجوم الأهلي خلال الفترة الحالية.