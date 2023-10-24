نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لمواجهة نظيره نادي الدحيل القطري، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

توقيت مباراة النصر ضد الدحيل

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع نظيره نادي الدحيل، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الدحيل

وتنقل أحداث مباراة النصر السعودي، ضد نظيره نادي الدحيل القطري، عبر شاشة قناة إس إس سي سبورت الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب المجموعة

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق الدحيل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.