نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، موعد مواجهة العالمي، ضد نظيره نادي الدحيل القطري، والمقرر اقامتها ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر ضد الدحيل

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر، مع نظيره نادي الدحيل، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الدحيل

وتذاع أحداث مباراة النصر السعودي، ضد نظيره نادي الدحيل القطري، عبر شاشة قناة إس إس سي سبورت الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، عبر التردد الآتي..

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523 أو 12418.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب المجموعة

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق الدحيل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.