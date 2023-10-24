نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24-10-2023 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق الكرة الآسيوية عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي يواجه فيها النصر السعودي نظيره الدحيل القطري في قمة الجولة بينما يواجه الفيحاء نظيره العين الإماراتي.



وتقوم قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة وقنوات ssc السعودية المشفرة وقنوات الكأس القطرية المشفرة بنقل أحداث مباريات الحولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مواعيد الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا..

- باختاكور الأوزبكي وآهال التركمي في تمام الساعة ٥ مساء



- العين الإماراتي والفيحاء السعودي في تمام الساعة ٧ مساء



- برسيبوليس الإيراني والاستقلال الطاجكستاني في تمام الساعة ٧ مساء



- النصر السعودي والدحيل القطري في تمام الساعة ٩ مساء