نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا قبل انطلاقة أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الكرة الآسيوية مباريات دوري أبطال آسيا لمتابعة نجومهم المفضلين الذين ينافسون على لقب الهداف في كل موسم.

يحتل ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال السعودي صدارة جدول هدافي دوري أبطال آسيا برصيد ٤ أهداف ويطمح في مواصلة مشواره وقيادة الزعيم السعودي لتتويج بالبطولة بجانب خطف لقب الهداف.

كما يحتل كلا من لابا كودجو نجم العين وتاليسكا نجم النصر المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد ٤ أهداف ويطمحان لمنافسة ميتروفيتش على لقب هداف دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

١ - ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - ٤ أهداف

٢- لابا كودجو - العين - ٤ أهداف

٣ - اندرسون تاليسكا - النصر - ٤ أهداف

٤- هيرنانديز- انشيون يونايتد- ٣ أهداف

٥ - ايجور سبرجيف - بانكوك يونايتد - ٣ أهداف

٦ - بغداد بونجاح - السد القطري - ٣ أهداف

٧ - مارتين ادم - اولسان هيونداي- ٣ أهداف

٨ - علي جاسم - القوة الجوية - ٣ أهداف

٩ - كايو لوكاس فرنانديز- الشارقة - هدفين

١٠- يحيى الغساني - شباب الأهلي- هدفين