نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود هجوم النصر في التشكيل المتوقع لمواجهة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تشكيل العالمي، الذ سيدخل به مواجهة الليلة ضد نظيره نادي الدحيل، والمقرر اقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

وتقام أحداث مباراة النصر ضد نظيره نادي الدحيل، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر ضد الدحيل

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر، مع نظيره نادي الدحيل، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو هذه المباراة، بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: قاسم، إيميريك لابورت، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، أوتافيو.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب المجموعة

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق الدحيل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.