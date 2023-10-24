نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة جالطة سراي اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق جالطة سراي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة جالطة سراي

حراسة المرمى: أولرايخ.

خط الدفاع: لايمير، مين جاي، دافيز، دي ليخت.

خط الوسط: كيميتش، ساني، موسيالا، ليون جوريتسكا، كومان.

وفي الهجوم: هاري كين.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي

ويلتقي العملاق البافاري بنظيره جالطة سراي مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق القمة النارية عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتبث المباراة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2.