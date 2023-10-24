نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل السلبي دون أهداف مجريات الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه سيمبا التنزاني والمقامة على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

الأهلي كان الأفضل في هذا الشوط لكن لاعبيه افتقدوا للتركيز في الفرص التي سنحت لهم سواء كهربا أو بيرسي تاو ومحمد أفشة وحسين الشحات.

بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من جانب لاعبي الأهلي، لتسجيل الهدف الأول مستغلين عاملي الأرض والجمهور.

وفي الدقيقة الرابعة سدد محمد مجدي أفشة كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها علت العارضة.

وسيطر واستحواذ لاعبي الأهلي، على مجريات اللقاء في أول ربع ساعة وكلن دون خطورة على المرمي وانحصر اللعب في وسط الملعب وأمام منطقة جزاء سيمبا في محاولات لاختراق دفاعات الفريق التنزاني.

وفي الدقيقة 16، أرسل التونسي علي معلول، كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حاول الحارس علي سالم تشتيت الكرة ولكنه فشل في ابعادها قبل أن يتابعها كهربا بتسديدة ولكنها اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ضربة ركنية.

ونفذ معلول الضربة الركنية، داخل منطقة الجزاء قابلها ديانج برأسية من يسار منطقة الجزاء فوصلت إلى رامي ربيعة فسدد الأخير كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 20، وسلت الكرة لبيرسي تاو، داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية وكلنها علت العارضة.

وسجل محمود كهربا، هدف للأهلي في الدقيقة 25، ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل على بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 33، أهدر بيرسي تاو، فرصة خطيرة للأهلي من عرضية علي معلول من جهة اليسار قابلها تاو برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

وسدد محمد مجدي أفشة، تسديدة قوية في الدقيقة 36، من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وأهدر الأهلي فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41، من تسديدة من حسين الشحات من يسار منطقة الجزاء ابعدها الحارس علي سليم من منتصف مرماه وتابعها كهربا بتسديدة أخرى ولكن الأخير كان متسللا.