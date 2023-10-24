د.ب.أ: يفتقد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم لجهود المدافع جوليان رايرسون في مباراته أمام نيوكاسل الإنجليزي المقرر إقامتها اليوم بدوري أبطال أوروبا.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي قبل رجيل الفريق إلى إنجلترا: «أبلغنا بمرضه هذا الصباح. وباستثنائه فإن كل اللاعبين متاحين». وأضاف :«نحن في مستوى جيد حاليا، واكتسبنا الاستقرار. لهذا السبب نحن في وضع جيد لتحقيق نتيجة جيدة «في نيوكاسل)».

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