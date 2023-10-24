فـي دوري الأبطال: سان جرمان فـي مواجهة صعبة أمام ميلان وسيتي وبرشلونة لمواصلة العلامة الكاملة

باريس ـ أ.ف.ب: يخوض باريس سان جرمان الفرنسي مواجهة صعبة أمام ضيفه ميلان الإيطالي، في حين يبحث مانشستر سيتي الانجليزي، حامل اللقب، وبرشلونة الإسباني عن العلامة الكاملة بالفوز الثالث توالياً في الجولة الثالثة لدور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويستقبل سان جرمان الذي يلهث وراء لقبه الاول في المسابقة، على ملعبه «بارك دي برانس» ضيفه ميلان، البطل 7 مرات، ضمن «مجموعة الموت» السادسة، حيث تفصل بينهما نقطة واحدة.

ويأمل سان جرمان المملوك قطريا وثاني الترتيب مع 3 نقاط، أن ينفض غبار خسارته خارج الديار أمام نيوكاسل الانجليزي المتصدر 1-4 في الجولة الماضية، فيما يسعى «روسونيري»، الثالث مع نقطتين من تعادلين، الى تحقيق انتصاره القاري الاول هذا الموسم.

وتلقى سان جرمان 4 أهداف في مباراة ضمن دور المجموعات في المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، فيما تركت هذه الخسارة أكثر من علامة استفهام بشأن اسلوب لعب مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي يبدو انه يحتاج الى المزيد من الوقت للتأقلم مع فريقه الجديد.

ويسعى رفاق المهاجم كيليان مبابي الى تفادي خسارة ثانية توالياً، وهو امر لم يحصل في دور المجموعات منذ عام 2004 عندما فشل سان جرمان في بلوغ الادوار الإقصائية، حيث أن الفوز على ميلان بعد انتصاره على بوروسيا دورتموند الالماني 2-0 في مستهل مبارياته سيقربه أكثر من الدور الثاني. ورغم أن الارقام تقف إلى جانب سان جرمان، سيحتاج بطل فرنسا إلى إنهاء فترة جفاف أمام ميلان في المسابقة القارية، حيث خسر مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي عام 1995 وتعادلا مرتين في موسم 2000-2001.

من ناحيته، لا يتفوق ميلان تاريخيا على مضيفه فحسب، بل لم يخسر سوى 3 مباريات من أصل 16 في دوري الأبطال أمام فرق فرنسية، وأبرزها نهائي 1993 أمام مرسيليا.

وفي المجموعة ذاتها، يسافر دورتموند إلى نيوكاسل في مهمة محفوفة بالمخاطر بعدما اعتاد أن يقاوم بمفرده بعد رحيل نجمه الانجليزي جود بيلينجهام إلى ريال مدريد الاسباني.

وبعد جولتين، فشل بطل اوروبا عام 1997، في أن يحقق الفوز والأسوأ من ذلك لم ينجح أيضاً في هز شباك منافسيه، اذ خسر أمام سان جرمان 0-2 وتعادل مع ميلان سلباً.

وفي المجموعة السابعة، لن يجد مانشستر سيتي المتوج بثلاثية تاريخية الموسم الماضي (الدوري والكأس ودوري الابطال) صعوبة في العودة بفوز من سويسرا عندما يحلّ ضيفا على يونغ بويز.

ويحتل سيتي بقيادة مدربه الاسباني بيب غوارديولا الصدارة برصيد 6 نقاط من فوزين على النجم الأحمر بلغراد الصربي ولايبزيغ الالماني بنتيجة واحدة 3-1.

وفي المجموعة الثامنة، يستقبل برشلونة المتصدر بست نقاط، ضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني وعينه على النقاط الثلاث قبل مباراة الـ«كلاسيكو» على أرضه بمواجهة غريمه ريال مدريد السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري.