أياكس يتخلى عن مدربه موريس شتاين

لاهاي ـ أ.ف.ب: أعلن نادي أياكس أمستردام النذرلاندي لكرة القدم انفصاله عن مدربه موريس شتاين بسبب النتائج المخيبة. وقال العملاق السابق لكرة القدم الأوروبية الغارق في أحد أسوأ الأزمات في تاريخه الممتد 123 عاما في بيان «أياكس وموريس شتاين ينفصلان بأثر فوري». وتراجع أياكس الأحد إلى المركز السابع عشر قبل الأخير في الدوري بخسارته أمام إف سي أوتريخت (3-4)، كانت الرابعة في سبع مباريات. ومنح النادي مهمة تدريب الفريق إلى هيدفيجز مادورو، مساعد شتاين، وستكون مهمته الاولى محفوفة بالمخاطر في مواجهة مضيفه برايتون الإنجليزي الخميس في الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «أوروبا ليج». وانتقل شتاين إلى أياكس قادما من سبارتا روتردام الصيف الماضي ووقع معه على عقد لمدة ثلاثة أعوام حتى 30 يونيو 2026. كان التعاقد معه بمثابة مفاجأة في البلاد، وانتقدته العديد من وسائل الإعلام المحلية خصوصا أن المدرب الجديد لم يشرف سابقا على أندية كبيرة. وقال شتاين في بيان النادي: «توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا هو الأفضل لأياكس، حتى لو كنت نادمًا على ذلك». وأضاف متأسفا «لقد فعلت كل شيء من أجل إعادة أياكس إلى المكانة التي يستحقها. لكنني لم أنجح».