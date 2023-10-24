توتنهام يواصل بدايته المثالية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

لندن ـ أ.ف.ب: تابع توتنهام بدايته المثالية واستعاد الصدارة بعدما حسم الديربي اللندني أمام جاره وضيفه فولهام في صالحه 2-0 على ملعب «توتنهام هوتسبر» في لندن في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويدين توتنهام بفوزه الى قائده وهدافه الدولي الكوري الجنوبي هيونج-مين سون الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 36 وصنع الهدف الثاني لجيمس ماديسون (54). وهو الفوز الثالث تواليا والسابع هذا الموسم دون خسارة في أفضل بداية موسم بالنسبة له منذ 1960، فرفع رصيده الى 23 نقطة واستعاد الصدارة من مانشستر سيتي حامل اللقب الذي كان انتزعها بفوزه على ضيفه برايتون 2-1 السبت في افتتاح المرحلة. وفض توتنهام شراكة الصدارة التي كان يتقاسمها مع جاره اللندني الاخر ارسنال قبل المرحلة مستفيدا من تعثر الاخير امام جاره اللندني تشلسي 2-2 السبت، حيث بات الفارق بينهما نقطتين أيضا على غرار مانشستر سيتي. وكاد فولهام يفعلها برأسية للاعب وسطه البرازيلي باولينيا اثر ركلة ركنية أبعدها حارس المرمى الإيطالي جولييلمو فيكاريو بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (11). وانتظر توتنهام الدقيقة 27 لتهديد مرمى فولهام بتسديدة قوية للاعب وسطه بيار-إميل هويبييرج من خارج المنطقة بين يدي الحارس الألماني بيرند لينو (27)، وأخرى للبرازيلي ريشارليون من حافة المنطقة بجوار القائم الايسر (29)، وثالثة لسون بين يدي الحارس لينو (30).

وجرب جيمس ماديسون حظه بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة بين يدي لينو (34).

ونجح سون في افتتاح التسجيل عندما تلقى كمرة من ريشارليسون عند حافة المنطقة فتوغل وتلاعب بالمدافع النيجيري كالفين بايسي وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس لينو (36). وهو الهدف السابع لسون فلحق بمهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح الى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين عن مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينج هالاند المتصدر. وأهدر السويدي ديان كولوشيفسكي فرصة التعزيز عندما تهيأت أمامه كرة على بعد سبعة امتار سددها في ظهر احد المدافعين وتحولت الى ركنية لم تثمر (39). ودفع مدرب فولهام بالمكسيكي راوول خيمينيس والنيجيري أليكس أيوبي مطلع الشوط الثاني، لكن توتنهام عزز بالهدف الثالث عبر وافده الجديد من ليستر سيتي ماديسون عندما تلقى كرة داخل المنطقة من سون فتوغل وتابعها بيمناه على يسار لينو (54).