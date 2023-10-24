فـي دوري أبطال آسيا: الهلال والسد يضربان بقوة وفوز بشق الأنفس لكل من الاتحاد والشارقة

جدة ـ أ.ف.ب: ضرب الهلال السعودي والسد القطري بقوة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بإكرامهما وفادة ضيفيهما بومباي سيتي الهندي والفيصلي الأردني بنتيجة واحدة 6-0، فيما حقق كل من الاتحاد السعودي والشارقة الاماراتي فوزا بشق النفس على القوة الجوية العراقي وناساف الاوزبكستاني 1-0.

في المباراة الاولى على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فرض المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش نفسه نجما بتسجيله ثلاثية في الدقائق 5 و67 و80، وأضاف مواطنه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (75) ومحمد البريك (82) وعبدالإله المالكي (90+5) الاهداف الثلاثة الاخرى.

وهو الفوز الثاني تواليا للهلال فرفع رصيده إلى 7 نقاط وانتزع صدارة المجموعة الرابعة بفارق الاهداف من نافباخور الأوزبكستاني الفائز على ضيفه نساجي مازندران الإيراني 2-1، فيما بقي مومباي في المركز الأخير بدون نقاط.

ولم يمهل الهلال ضيفه سوى أربع دقائق حتى قص شريط الأهداف عندما استقبل ميتروفيتش كرة عرضية لعبها مباشرة على يسار الحارس الهندي فوربا لاتشينبا (5). وفي المجموعة ذاتها، فاز نافباخور الأوزبكستاني على ضيفه نساجي مازندران الإيراني 2-1.

بينما أزاح الشارقة ضيفه ناساف من صدارة المجموعة الثانية عندما تغلب عليه 1-صفر في الشارقة سجله البرازيلي كايو لوكاس (45+5). ورفع الشارقة، الوحيد الذي لم يخسر في المجموعة، رصيده في المركز الاول الى 7 نقاط، مقابل 6 نقاط لناساف الذي اهدر لاعبه البديل عزيز بك امانوف فرصة تجنيب فريقه الخسارة الاولى بعد فوزين باهداره ركلة جزاء (90+13).

وفي المباراة الثانية، فرض المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح نفسه نجما بتسجيله ثلاثية في الدقائق 8 و20 و63.

وتناوب الاكوادوري جونسالو بلاتا (51) ومصطفى طارق مشعل (52) ويوسف عبد الرزاق (83) على تسجيل الاهداف الثلاثة الاخرى. ولعب الفيصلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 اثر طرد لاعب وسطه نزار الرشدان.

ورفع السد رصيده الى اربع نقاط في المركز الثالث، وبقي الفيصلي من دون رصيد بخسارته الثالثة تواليا.

وفي المجموعة الثالثة، قاد المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله فريقه الاتحاد الى استعادة الصدارة بتسجيله هدف الفوز القاتل على ضيفه القوة الجوية 1-0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وسجل حمدالله الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وهو الفوز الثاني تواليا للاتحاد من مباراتين فرفع رصيده الى ست نقاط بفارق نقطتين أمام القوة الجوية الذي مني بخسارته الاولى بعد فوز وتعادل، وسيباهان الإيراني الفائز على مضيفه ايه جي أم كاي الأوزبكستاني 3-1 أيضا في مدينة أولماليك الأوزبكستانية.