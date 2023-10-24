رابطة الدوري العماني تحدد مواعيد مباريات دور الثمانية لكأس جلالته لكرة القدم

حددت رابطة الدوري العماني مواعيد مباريات دور الثمانية لمسابقة الكأس الغالية للموسم الحالي 2023/‏2024 ، على أن تقام مباريات الذهاب على مدار يومين متتاليين، حيث يلعب يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023م فنجاء مع النصر بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الساعة الخامسة إلا ربع، ويتبارى في ذات اليوم ظفار مع نادي عمان على ملعب مجمع السعادة في السابعة والربع، ويلعب يوم الخميس 2 نوفمبر بهلاء مع عبري بمجمع نزوى في الخامسة إلا ربع، بينما يلعب السيب مع النهضة على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في السابعة والربع مساء . أما مباريات الإياب ، فتبدأ يوم الجمعة 1 ديسمبر وسيلعب النصر مع فنجاء بساحة مجمع السعادة في الخامسة مساء، وسيلعب عبري مع بهلاء بمجمع عبري في الثامنة والربع، وفي يوم السبت 2 ديسمبر يلعب نادي عمان مع ظفار على ساحة إستاد السيب في الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة، ويلعب النهضة مع السيب بمجمع البريمي في السابعة وخمس وأربعين دقيقة . الجدير بالذكر، أن تأهل الفرق الثمانية جاء عبر فوز فنجاء على الخابورة، وظفار على صحم، ونادي عمان على المضيبي، وبهلاء على صلالة، وعبري على الرستاق، والسيب على صحار، والنهضة على صور، والنصر على الطليعة.