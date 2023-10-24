التشكيل المتوقع لمباراة صن داونز ضد بترو أتلتيكو في دوري السوبر الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، مواجهة صعبة وقوية، حيث يلتقي صن داونز الجنوب الإفريقي مع نظيره بترو أتليتكو الأنجولي مساء اليوم الثلاثاء 24-10-2023، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

موعد مباراة صن داونز أمام بترو أتليتكو في الدوري الإفريقي

تنطلق صافرة البداية لمباراة صن داونز وبترو أتلتيكو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، السادسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة بترو أتليتكو في الدوري الإفريقي

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا، موكوينا، مقالا.

خط الوسط: موناو، موديبا، الليندي، بوطويل.

خط الهجوم: مخوليس، زواني، مينديينا.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز ضد بترو أتليتكو في الدوري الإفريقي

تذاع مباراة صن داونز ضد بترو أتليتكو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل لمباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات أبوظبي الرياضية.