أحمد جودة - القاهرة - بروكسي يتخطي كمين رايه والقناة يهزم جمهورية شبين بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة 5 لدوري القسم الثاني المجموعة الأولى دوري المحترفين عنفوز فريق بروكسي على فريق رايه بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم بروكسي نظيفين سجلهما عمار شرف في الدقيقة 30 وحسام بركات في الدقيقة 35.

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وإدراك احمد مصطفى لالا هدف

راية

وفي الشوط الثاني.

- فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق المصرية للاتصالاتew بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بهدف دون رد سجله ابراهيم جلال في الدقيقة 19 من الشوط الأول واضاف محمد مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع وإدراك عاشور شيكا هدف weفى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

- فوز فريق القناة على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد سجله محمد تامر شرقية في الدقيقة 7 من الشوط الثاني