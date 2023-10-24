نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر للشباب في المعسكر القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 قائمة منتخب مصر للشباب استعدادًا للمعسكر المفتوح.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

عمر كامل - طارق فوزي - محمود لبيب - عبد الله فؤاد - محمد رأفت - يوسف جمال - ابراهيم عادل - أحمد وحيد - فارس خالد - محمد عبد الله، يوسف حمادة - هشام محمد - أنس وائل - يوسف وائل - أحمد خالد عبد الغفار، محمد عبد المنعم - يوسف النجار - يوسف أشرف، محمد عماد - عمر أسامة حسن، اسلام تامر - حمزة خالد، محمد رأفت - أحمد ناصر، محمد عمرو، حسام عوض، مروان عصام - عمر عبد العظيم، أدهم أحمد عثمان، سليم سليمان، محمد عبدالفتاح - عبد الله حسن - بشار أشرف، يوسف محمد السيد، أحمد وهبة، أحمد جبل، آدم وجيه، اسلام فؤاد.



يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره المفتوح منتصف الشهر الجاري استعدادًا لدورة شمال إفريقيا الودية.



موعد انطلاق بطولة شمال إفريقيا الودية

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخوض بطولة شمال إفريقيا الودية المقرر إقامتها في شهر نوفمبر القادم.