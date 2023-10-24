علي ماهر يدرس بيراميدز قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس الكابتن علي ماهر نادي بيراميدز بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

سبب دراسة علي ماهر نادي بيراميدز بالفيديو

لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي بيراميدز قبل مواجهة المصري وبيراميدز لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي بيراميدز.



يواصل النادي المصري تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل.

وحقق المصري الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد برج العرب.