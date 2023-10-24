نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمهيدا لانتقاله للبرنابيو.. ريال مدريد يحدد ضحية التعاقد مع كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، من غلق اتفاقها النهائي مع الفرنسي كيليان كبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وشهدت المفاوضات بين إدارتي الريال وسان جيرمان جولات مثيرة، بعد رفض الإدارة الفرنسية الاستغناء عن خدمات نجم الفريق في المواسم الماضية، وعرض مبالغ ضخمة لإقناعه بالتجديد.

- ريال مدريد يحدد ضحية مبابي

وذكرت شبكة صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن أصبح كيليان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى صفوف ريال مدريد في الموسم الجديد بعد رفض اللاعب الفرنسي تجديد عقده.

وأشارت الشبكة الإسبانية، أن مسؤولو الميرنجي سيكونوا مضطرين للتفريط في خدمات المهاجم والجناح البرازيلي رودريجو جوس، خلال الفترة القادمة تمهيدا لوصول مبابي.

ولم يقدم المهاجم البرازيلي في الموسم الحالي، مستواه الفني المعروف مما يقربه من الرحيل عن صفوف العملاق المدريدي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.