مزراوي يقود تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق جالطة سراي التركي اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهره ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات.

وجاء تشكيل المدرب توماس توخيل كالآتي:-

في حراسة المرمى: أولريخ.

خط الدفاع: مزراوي، كيم، دي ليخت، ديفيز.

خط الوسط: لايمر، كيميتش، ساني، جمال موسيالا، كومان.

خط الهجوم: هاري كين.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق جالاطا سراي التركي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.