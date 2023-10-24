نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زمالك 2005 يهزم وادي دجلة بهدفين في بطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، في تحقيق الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الجمهورية.

أحرز هدفي الزمالك: أنس وائل ويوسف أحمد حسن.

وشهدت المباراة أداء مميزا من لاعبي الزمالك على مدار الشوطين، أثمر تسجيل هدفين مع وجود فرص أخرى مهدرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة.

ويقود فريق زمالك 2005: محمد عبدالله مديرا فنيا، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي طبيعى ومحمد سيد للمهمات.